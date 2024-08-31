У Румунії застрелили 26-річного українця: подробиці

У румунському повіті Ботошані, неподалік від кордону з Україною, вранці 31 серпня знайшли мертвого 26-річного українця з вогнепальним пораненням. Поліція розпочала розслідування обставин його смерті.

Про це повідомляє видання News.ro.

Близько восьмої ранку на екстрені служби надійшов сигнал від чоловіка з комуни Джордже-Енеску в Ботошані, який повідомив про мертвого громадянина України у своєму будинку. Поліція прибула на місце та розпочала розслідування. Встановлено, що українець приїхав до Румунії кілька днів тому та домовився з господарем будинку про проживання в обмін на роботу по господарству.

Уранці в суботу господар знайшов у будинку мертвого українця з вогнепальним пораненням у голову. Поруч з тілом була мисливська зброя.

Поліція Ботошані повідомила, що наразі на місці події тривають слідчі дії для з'ясування всіх обставин інциденту. Відкрито кримінальне провадження за фактом вбивства та порушення правил зберігання зброї.

За даними джерела News.ro в поліції, загиблий чоловік потрапив до Румунії нелегально разом із іншим українцем, і вони нібито жили разом. Наразі не відомо, де перебуває другий чоловік і чи є він у списку підозрюваних у розслідуванні.

Нагадаємо, у Польщі жорстоко вбили українця. Його тіло розчленували і намагалися спалити, аби приховати злочин, але не вдалося. Підозрювані вже затримані.

Читайте також: