Кому нельзя есть свеклу: проверьте себя

Есть свеклу можно не всем

Красная свекла – полезный и вкусный овощ, который присутствует во многих украинских блюдах, таких как борщ, селедка под шубой, разнообразные салаты. А еще свекла содержит витамины А, Е, PP, витамины группы B, железо, калий, магний, цинк, йод, фосфор, клетчатку, которая очищает кишечник, оказывает мягкое слабительное действие, овощ регулирует обмен веществ в организме, участвует в кроветворении, снижает АД, поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и печени. Настоящий украинский суперфуд.

Однако, с полезными свойствами, свекла имеет серьезные противопоказания, может нанести вред людям с определенными проблемами со здоровьем.

Кому нельзя есть свеклу

Людям с мочекаменной болезнью . Оксалаты в свекле влияют на образование камней в почках.

. Оксалаты в свекле влияют на образование камней в почках. Те. у кого подагра также чувствительны к оксалатам. Свекла может привести к обострению болезни, поэтому людям с подагрой врачи советуют употреблять ее в минимальных количествах.

также чувствительны к оксалатам. Свекла может привести к обострению болезни, поэтому людям с подагрой врачи советуют употреблять ее в минимальных количествах. Людям с низким давлением. Свекла снижает АД благодаря высокому содержанию нитратов, расширяющих сосуды. Для гипертоников это очень полезно, а у людей с низким давлением последний может упасть еще ниже, что может окончиться и головокружением.

Свекла снижает АД благодаря высокому содержанию нитратов, расширяющих сосуды. Для гипертоников это очень полезно, а у людей с низким давлением последний может упасть еще ниже, что может окончиться и головокружением. У кого диагностированная анемия, также нужно быть осторожной со свеклой. Несмотря на то, что сама свекла содержит железо, компенсировать ее дефицит в организме не может из-за щавелевой кислоты, которая может мешать усвоению железа и некоторых минералов.

также нужно быть осторожной со свеклой. Несмотря на то, что сама свекла содержит железо, компенсировать ее дефицит в организме не может из-за щавелевой кислоты, которая может мешать усвоению железа и некоторых минералов. Свекла содержит много сахаров, что может быть опасно для людей с диабетом 2 типа.

Для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта свекла может быть полезна, например, помочь избавиться от запора. А вот у людей с гастритом и синдромом раздраженного кишечника свекла может спровоцировать вздутие живота.

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