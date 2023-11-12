Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Салаты из свеклы: самые простые и интересные рецепты

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
852
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Салаты из свеклы: самые простые и интересные рецепты

Салаты из свеклы

Лучшие рецепты из свеклы на любой вкус

Свекла – незаменимый овощ для тех, кто заботится о своем здоровье и фигуре. А еще он прекрасно сочетается почти со всеми разными продуктами. Что не добавишь к свекле – любые семена, сыр, печень, грибочки, фрукты – будет вкусно.

Самый простой салат из свеклы

Рецепт простейшего салата из свеклы – это салат из свеклы и лука. Минимум ингредиентов – свекла, лук, лимон и подсолнечное масло. Салат подойдет и в пост, и как гарнир к мясу.

Для приготовления салата нужно две средних свеклы, лук, сок пол лимона, соль – пол чайной ложки.

Приготовление салата

  • Свеклу сварить, почистить и натереть на грубую терку.

  • Лук почистить, мелко порезать и добавить к свекле.

  • Добавить 2 чайные ложки лимонного сока, растительное масло, посолить и перемешать.

Салат из свеклы и сыра

Для салата можно использовать любой cыр  – фету, брынзу, адыгейский.

Ингредиенты:

  • одна свекла,

  • яйца – 2 шт.,

  • луковица – 1 шт.,

  • сыр – 200 г,

  • подсолнечное масло – 3 ст. лож,

  • соль, перец по вкусу,

  • зелень,

  • семена чиа, льна или кунжута.

Приготовление салата со свеклой и сыром

  • Отварную свеклу нарежьте кубиками.

  • Сыр порежьте на мелкие кубики.

  • Отварные яйца порежьте на кусочки.

  • Лук порежьте полукольцами.

  • Зелень нарежьте ножом мелко и добавьте к другим ингредиентам.

  • Посолите, поперчите, влейте растительное масло. Добавьте семена чиа, льна или кунжута. Перемешайте.

Мясной салат со свеклой

Ингредиенты:

  • свекла – 2 шт.,

  • морковь – 1 шт.,

  • мясо любое -  200-300 г

  • луковица – одна среднего размера,

  • масло – 4-5 ст. л

Приготовление мясного салата со свеклой:

  • Свеклу и мясо режем тонкой соломкой.

  • Свеклу обжариваем на среднем огне в небольшом количестве растительного масла.

  • Мясо маринуем в соли, перце, соевом соусе. Затем обжариваем или отвариваем, можно запечь.

  • Лук режем полукольцами.

  • Готовим маринад для лука – 1 ст. л воды, 3 ст.л уксуса, 1 ст.л сахара, 0,5 ч.л соли. Маринуем в нем лук

  • Морковь трем на терке для "корейской моркови".

  • К свекле добавляем мясо, замаринованный лук, натертую на корейской терке морковь, заправляем маслом – перемешиваем.

Необычный свекольный салат

Ингредиенты:

  • свекла — одна небольшая,

  • яйца – 3 шт.,

  • кальмар – 2 тушки,

  • чеснок – 2-3 зубчика,

  • соль по вкусу,

  • майонез или сметана.

Приготовление салата

  • Сварите свеклу, яйца и кальмары.

  • Нарежьте небольшими кубиками.

  • Чеснок мелко порезать или пропустить через пресс.

  • Свеклу потрите на средней терке.

  • Соединить все в одной посуде, посолить и заправить.

Праздничный салат из свеклы

Ингредиенты:

  • свекла – 700 г,

  • чернослив – 100 г,

  • брынза или сыр фета – 200 г,

  • очищенные грецкие орехи — 70 г,

  • чеснок — 2 зубчика,

  • майонез – 12 ст.л,

  • сметана – 2 ст л,

  • пучок петрушки,

  • щепотка соли.

Приготовление:

  • Отварную свеклу натираем на большой терке, добавляем мелко нарезанный чернослив, соль, майонез и хорошо перемешиваем.

  • Готовим соус в блендере из петрушки, грецких орехов, чеснока, хорошо измельчаем.

  • Сыр натираем на терке или разминаем вилкой, добавляем сметану, измельченную зелень с орехами и хорошо перемешиваем. Выходит густой паштет.

  • Выкладываем салат слоями. Первый слой из свеклы, затем слой паштета, выходит по 3 слоя. Накрываем салат плёнкой и отправляем в холодильник на пару часов.

  • Украшаем зеленью и подаем.

Читайте также:

Дата публикации
Просмотры
852
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация