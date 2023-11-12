Салаты из свеклы: самые простые и интересные рецепты

Лучшие рецепты из свеклы на любой вкус
Свекла – незаменимый овощ для тех, кто заботится о своем здоровье и фигуре. А еще он прекрасно сочетается почти со всеми разными продуктами. Что не добавишь к свекле – любые семена, сыр, печень, грибочки, фрукты – будет вкусно.
Самый простой салат из свеклы
Рецепт простейшего салата из свеклы – это салат из свеклы и лука. Минимум ингредиентов – свекла, лук, лимон и подсолнечное масло. Салат подойдет и в пост, и как гарнир к мясу.
Для приготовления салата нужно две средних свеклы, лук, сок пол лимона, соль – пол чайной ложки.
Приготовление салата
-
Свеклу сварить, почистить и натереть на грубую терку.
-
Лук почистить, мелко порезать и добавить к свекле.
-
Добавить 2 чайные ложки лимонного сока, растительное масло, посолить и перемешать.
Салат из свеклы и сыра
Для салата можно использовать любой cыр – фету, брынзу, адыгейский.
Ингредиенты:
-
одна свекла,
-
яйца – 2 шт.,
-
луковица – 1 шт.,
-
сыр – 200 г,
-
подсолнечное масло – 3 ст. лож,
-
соль, перец по вкусу,
-
зелень,
-
семена чиа, льна или кунжута.
Приготовление салата со свеклой и сыром
-
Отварную свеклу нарежьте кубиками.
-
Сыр порежьте на мелкие кубики.
-
Отварные яйца порежьте на кусочки.
-
Лук порежьте полукольцами.
-
Зелень нарежьте ножом мелко и добавьте к другим ингредиентам.
-
Посолите, поперчите, влейте растительное масло. Добавьте семена чиа, льна или кунжута. Перемешайте.
Мясной салат со свеклой
Ингредиенты:
-
свекла – 2 шт.,
-
морковь – 1 шт.,
-
мясо любое - 200-300 г
-
луковица – одна среднего размера,
-
масло – 4-5 ст. л
Приготовление мясного салата со свеклой:
-
Свеклу и мясо режем тонкой соломкой.
-
Свеклу обжариваем на среднем огне в небольшом количестве растительного масла.
-
Мясо маринуем в соли, перце, соевом соусе. Затем обжариваем или отвариваем, можно запечь.
-
Лук режем полукольцами.
-
Готовим маринад для лука – 1 ст. л воды, 3 ст.л уксуса, 1 ст.л сахара, 0,5 ч.л соли. Маринуем в нем лук
-
Морковь трем на терке для "корейской моркови".
-
К свекле добавляем мясо, замаринованный лук, натертую на корейской терке морковь, заправляем маслом – перемешиваем.
Необычный свекольный салат
Ингредиенты:
-
свекла — одна небольшая,
-
яйца – 3 шт.,
-
кальмар – 2 тушки,
-
чеснок – 2-3 зубчика,
-
соль по вкусу,
-
майонез или сметана.
Приготовление салата
-
Сварите свеклу, яйца и кальмары.
-
Нарежьте небольшими кубиками.
-
Чеснок мелко порезать или пропустить через пресс.
-
Свеклу потрите на средней терке.
-
Соединить все в одной посуде, посолить и заправить.
Праздничный салат из свеклы
Ингредиенты:
-
свекла – 700 г,
-
чернослив – 100 г,
-
брынза или сыр фета – 200 г,
-
очищенные грецкие орехи — 70 г,
-
чеснок — 2 зубчика,
-
майонез – 12 ст.л,
-
сметана – 2 ст л,
-
пучок петрушки,
-
щепотка соли.
Приготовление:
-
Отварную свеклу натираем на большой терке, добавляем мелко нарезанный чернослив, соль, майонез и хорошо перемешиваем.
-
Готовим соус в блендере из петрушки, грецких орехов, чеснока, хорошо измельчаем.
-
Сыр натираем на терке или разминаем вилкой, добавляем сметану, измельченную зелень с орехами и хорошо перемешиваем. Выходит густой паштет.
-
Выкладываем салат слоями. Первый слой из свеклы, затем слой паштета, выходит по 3 слоя. Накрываем салат плёнкой и отправляем в холодильник на пару часов.
-
Украшаем зеленью и подаем.
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