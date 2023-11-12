Салаты из свеклы: самые простые и интересные рецепты

Лучшие рецепты из свеклы на любой вкус

Свекла – незаменимый овощ для тех, кто заботится о своем здоровье и фигуре. А еще он прекрасно сочетается почти со всеми разными продуктами. Что не добавишь к свекле – любые семена, сыр, печень, грибочки, фрукты – будет вкусно.

Самый простой салат из свеклы

Рецепт простейшего салата из свеклы – это салат из свеклы и лука. Минимум ингредиентов – свекла, лук, лимон и подсолнечное масло. Салат подойдет и в пост, и как гарнир к мясу.

Для приготовления салата нужно две средних свеклы, лук, сок пол лимона, соль – пол чайной ложки.

Приготовление салата

Свеклу сварить, почистить и натереть на грубую терку.

Лук почистить, мелко порезать и добавить к свекле.

Добавить 2 чайные ложки лимонного сока, растительное масло, посолить и перемешать.

Салат из свеклы и сыра

Для салата можно использовать любой cыр – фету, брынзу, адыгейский.

Ингредиенты:

одна свекла,

яйца – 2 шт.,

луковица – 1 шт.,

сыр – 200 г,

подсолнечное масло – 3 ст. лож,

соль, перец по вкусу,

зелень,

семена чиа, льна или кунжута.

Приготовление салата со свеклой и сыром

Отварную свеклу нарежьте кубиками.

Сыр порежьте на мелкие кубики.

Отварные яйца порежьте на кусочки.

Лук порежьте полукольцами.

Зелень нарежьте ножом мелко и добавьте к другим ингредиентам.

Посолите, поперчите, влейте растительное масло. Добавьте семена чиа, льна или кунжута. Перемешайте.

Мясной салат со свеклой

Ингредиенты:

свекла – 2 шт.,

морковь – 1 шт.,

мясо любое - 200-300 г

луковица – одна среднего размера,

масло – 4-5 ст. л

Приготовление мясного салата со свеклой:

Свеклу и мясо режем тонкой соломкой.

Свеклу обжариваем на среднем огне в небольшом количестве растительного масла.

Мясо маринуем в соли, перце, соевом соусе. Затем обжариваем или отвариваем, можно запечь.

Лук режем полукольцами.

Готовим маринад для лука – 1 ст. л воды, 3 ст.л уксуса, 1 ст.л сахара, 0,5 ч.л соли. Маринуем в нем лук

Морковь трем на терке для "корейской моркови".

К свекле добавляем мясо, замаринованный лук, натертую на корейской терке морковь, заправляем маслом – перемешиваем.

Необычный свекольный салат

Ингредиенты:

свекла — одна небольшая,

яйца – 3 шт.,

кальмар – 2 тушки,

чеснок – 2-3 зубчика,

соль по вкусу,

майонез или сметана.

Приготовление салата

Сварите свеклу, яйца и кальмары.

Нарежьте небольшими кубиками.

Чеснок мелко порезать или пропустить через пресс.

Свеклу потрите на средней терке.

Соединить все в одной посуде, посолить и заправить.

Праздничный салат из свеклы

Ингредиенты:

свекла – 700 г,

чернослив – 100 г,

брынза или сыр фета – 200 г,

очищенные грецкие орехи — 70 г,

чеснок — 2 зубчика,

майонез – 12 ст.л,

сметана – 2 ст л,

пучок петрушки,

щепотка соли.

Приготовление:

Отварную свеклу натираем на большой терке, добавляем мелко нарезанный чернослив, соль, майонез и хорошо перемешиваем.

Готовим соус в блендере из петрушки, грецких орехов, чеснока, хорошо измельчаем.

Сыр натираем на терке или разминаем вилкой, добавляем сметану, измельченную зелень с орехами и хорошо перемешиваем. Выходит густой паштет.

Выкладываем салат слоями. Первый слой из свеклы, затем слой паштета, выходит по 3 слоя. Накрываем салат плёнкой и отправляем в холодильник на пару часов.

Украшаем зеленью и подаем.

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