Проспорт
252
2 мин

Дебютный гол Ваната не помог "Жироне" одержать первую победу в новом сезоне Ла Лиги

Подопечные Мичела на последних минутах упустили победу над "Сельтой".

Максим Приходько
Владислав Ванат, "Сельта" – "Жирона"

"Жирона" на выезде сыграла вничью с "Сельтой" в матче 4-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на "Эстадио Балаидос" в городе Виго завершился со счетом 1:1.

Каталонцы открыли счет во встрече на 12-й минуте – украинский новичок команды Владислав Ванат получил передачу от Ивана Мартина и с левого фланга штрафной точно пробил в дальний угол.

Для 23-летнего Ваната это дебютный матч и первый гол за "Жирону" после перехода из киевского "Динамо".

Отметим, что Владислав вышел на игру с "Сельтой" в стартовом составе и провел на поле 67 минут, после чего его заменил Брайан Хиль.

Однако удержать победный результат "бело-красные" не сумели – в компенсированное время, на 90+2-й минуте, Борха Иглесиас принес хозяевам ничью, реализовав пенальти.

Остальные два украинских футболиста "Жироны" не приняли участие в этом поединке. Вратарь Владислав Крапивцов остался на скамейке для запасных, а полузащитник Виктор Цыганков не попал в заявку на игру из-за травмы.

Обзор матча "Сельта" – "Жирона"

Так что "Жирона" остается без побед в новом сезоне Ла Лиги. Подопечные Мичела с одним очком поднялись на предпоследнее, 19-е место.

"Сельта" имеет в своем активе 4 зачетных балла и располагается на 14-й позиции.

В следующем туре "Жирона" 20 сентября примет "Леванте", а "Сельта" днем позже на выезде сразится с "Райо Вальекано".

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина в меньшинстве обыграл "Реал Сосьедад" и единолично возглавил Ла Лигу.

