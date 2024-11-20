Кому не можна їсти буряк: перевірте себе

Їсти буряк можна не всім

Червоний буряк – корисний та смачний овоч, який присутній у багатьох українських стравах, таких як борщ, оселедець під шубою, різноманітних салатах. А ще буряк містить вітаміни А, Е, PP, вітаміни групи B, залізо, калій, магній, цинк, йод, фосфор, клітковину, яка очищає кишківник, має м'яку послаблюючу дію, овоч регулює обмін речовин в організмі, бере участь у кровотворенні, знижує артеріальний тиск, підтримувати здоров'я серцево-судинної системи та печінки. Справжній український суперфуд.

Однак, з корисними властивостями, буряк має серйозні протипоказання, може завдати шкоди людям з певними проблемами зі здоров’ям.

Кому не можна їсти буряк

Людям з сечокам'яною хворобою . Оксалати в буряку впливають на утворення каменів у нирках.

. Оксалати в буряку впливають на утворення каменів у нирках. Ті. у кого подагра також чутливі до оксалатів, а ще – до пуринів. Буряк може призвести до загострення хвороби, тому людям з подагрою лікарі радять вживати його в мінімальних кількостях.

також чутливі до оксалатів, а ще – до пуринів. Буряк може призвести до загострення хвороби, тому людям з подагрою лікарі радять вживати його в мінімальних кількостях. Людям з низьким тиском. Буряк знижує артеріальний тиск завдяки високому вмісту нітратів, що розширюють судини. Для гіпертоніків це дуже корисно, а у людей з низьким тиском останній може впасти ще нижче, що може закінчитись і запамороченням.

Буряк знижує артеріальний тиск завдяки високому вмісту нітратів, що розширюють судини. Для гіпертоніків це дуже корисно, а у людей з низьким тиском останній може впасти ще нижче, що може закінчитись і запамороченням. У кого діагностована анемія також потрібно бути обережним з буряком. Попри те, що сам буряк містить залізо, компенсувати його дефіцит в організмі не може через щавлеву кислоту, яка може заважати засвоєнню заліза та деяких мінералів.

також потрібно бути обережним з буряком. Попри те, що сам буряк містить залізо, компенсувати його дефіцит в організмі не може через щавлеву кислоту, яка може заважати засвоєнню заліза та деяких мінералів. Буряк містить багато цукрів, що може бути небезпечним для людей з діабетом 2 типу.

Для людей з проблемами шлунково-кишкового тракту буряк може бути корисним, наприклад, допомогти позбутися закрепу. А от у людей із гастритом і синдромом подразненого кишківника буряк може спровокувати здуття живота.

Читайте також: