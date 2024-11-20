Лев, медведи, какаду: Путин подарил Ким Чен Ыну более 70 редких животных

Самолет с животными уже прибыл в Пхеньян.

Хозяин Кремля продолжает проявлять свою благосклонность к северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну ценными подарками. В этот раз в зоопарк столицы КНДР из Москвы передали более 70 редких животных.

О новом подарке Путина сообщила пресс-служба Минприроды России.

Самолет с животными уже прибыл в Пхеньян, где их должны поместить в клетки местного зоопарка. Среди подаренных животных — африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, 25 фазанов и 40 уток-мандаринок.

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Как сообщает "Радио Свобода", в июне во время визита президента России в Северную Корею лидер КНДР Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан.

В августе из России в Северную Корею в подарок Ким Чен Ину уже отправляли 24 лошадей породы орловский рысак.

Напомним, ранее стало известно, что Россия также помогает Северной Корее едой. Москва будет поставлять в КНДР 600-700 тысяч тонн риса, передовые космические технологии, а военные, которые будут воевать вместе с россиянами, получат зарплату в 2 тысячи долларов.

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