ДТЭК объяснил причины длительных отключений света в Одессе

После нескольких дней без электроэнергии Одесщина вернулась в график отключений.

Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК.

В минувшее воскресенье российские обстрелы серьезно повредили украинскую энергосистему, в том числе электростанции и сети передачи электричества.

"Энергетика Одесщины пострадала больше всего. Двое энергетиков погибли, передачи электроэнергии в область почти полностью прекратилась", — говорится в сообщении.

ДТЭК отметили, что сейчас ситуация стабилизируется, однако полное возобновление энергоснабжения еще продолжается.

"Дни без света это сложно, но перекрытие дорог и дальнейшее нагнетание не ускорит ремонт, а лишь создаст излишнее давление. Энергетики контролируют ситуацию, ремонтные бригады работают непрерывно. Битва за свет продолжается", — добавили в ДТЭК.

Напомним, "Укрэнерго" сократило или вообще отменило на 20 ноября графики отключений света для ряда областей.

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