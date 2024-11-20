Масована атака РФ: реальна загроза чи продумана ІПСО

Зранку 20 листопада, посольство США попереджало про масовану атаку росіян по Україні. З міркувань безпеки відомство було закрито, а своїм співробітникам рекомендувало не ігнорувати повітряної тривоги та ховатися в укриття.

Згодом, в соцмережах та різних Telegram-каналах ширилася інформація нібито від Головного управління розвідки Міністерства оборони України про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по українських містах 20 листопада. У РНБО, МЗС зокрема й на болотах, відреагували на цю ситуацію.

Масований удар від росіян – це прийом для сіяння паніки серед українців чи реальна загроза? Детальніше – читайте у матеріалі від ТСН.ua.

У Києві призупинили роботу деякі посольства

У столиці України, через попередження про ймовірну загрозу, тимчасово закрилися посольства не лише США, а й Іспанії, Італії та Греції.

Посольство Казахстану закликало своїх громадян уникати зон активних бойових дій або повністю залишити країну.

"У зв'язку з частими артилерійськими обстрілами та повітряними атаками в Україні, з метою безпеки Посольство Республіки Казахстан в Україні рекомендує громадянам Казахстану розглянути можливість залишити території, наближені до місць активних бойових дій, або залишити Україну", – йдеться в заяві.

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Натомість польські дипломати залишилися працювати у звичному режимі з урахуванням підвищеного ризику російських обстрілів.

"Це одна з видимих ознак солідарності Польщі з Україною, яка бореться за свободу", – написав очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський у мережі "Х".

Представники Єврокомісії в Україні не вживали додаткових заходів безпеки 20 листопада та продовжували працювати.

"Я можу лише сказати, що з боку представництва ЄС ми не вживаємо жодних додаткових конкретних заходів безпеки, оскільки ми вже працюємо в середовищі, яке є дуже ризикованим. Ми бачимо, що Путін продовжує свою агресію шляхом масштабних атак по всій Україні, тому ми діємо за цих обставин з тим рівнем готовності, який у нас є", – зауважив речник Єврокомісії Петер Стано.

РосЗМІ повідомили, що у Кремлі не коментують попередження посольства США про можливу ракетну загрозу в Києві.

В українських соцмережах ширилася російська ІПСО

У різноманітних соцмережах зранку 20 листопада ширилася інформація про ймовірний масований удар від Росії. Різноманітні пабліки, зокрема й у Telegram-каналах також поширювали це повідомлення.

Зокрема, йшлося про те, що ворог готує завдавати удару після 14:30 години із застосуванням флотилії, авіації та балістичних установок. А також ударними безпілотниками у великій кількості

"Ворог планує завдати удару по енергетичним, газорозподільним вузлам, а також по стратегічно важливим обьєктам цивільної інфраструктури", – йшлося в одному із Telegram-каналі.

ІПСО росіян у телеграм-каналі

Використовували схоже повідомлення, надіслане, буцімто на основі зібраних даних від ГУР МО України:

"Всім підпорядкованим компетентним службам. Відповідно до роззвіданих отриманих ГУР МОУ з радоперехоплень 20.11.2024 після 14:30 за київським часом буде завдано масованого комбінованого ракетного удару зі свієї наявної флотилії, авіації,балістичних пускових систем, градів буків та інших", – йшлося у повідомленні.

ІПСО росіян у Telegram

Одначе, Головного управління розвідки Міністерства оборони України спростувало цю інформацію, та зазначило, що росія вкотре проводить масовану інформаційно-психологічну атаку проти України.

Загроза обстрілів – інформаційне нагнітання серед населення

Міністерство закордонних справ прокоментувало ситуацію із масовими повідомленнями щодо ймовірної загрози з боку Росії 20 листопада. Там заявили, що обстріли є щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів. А партнери мають реагувати на ці повідомлення без додаткового нагнітання.

"У цей 1001-й день повномасштабного вторгнення загроза російських обстрілів так само актуальна, як і в попередні тисячу днів. Вважаємо, що для партнерів було би правильним реагувати у 1001-й день, так само як і в попередні тисячу днів, без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання", – йдеться в заяві міністерства.

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Як прокоментував ситуацію керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, РФ готова завдати удару кожного дня, адже росіяни зробили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Йдеться про ракети Х-101, які в РФ продовжують виготовляти, а також ракети "Калібр" та балістику

"Для обстрілів у рф готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також кораблі. Раніше це повідомляли вже. Відповідно, це потрібно розуміти і завжди тримати в голові, структурам продумувати заходи безпеки, людям – реагувати на тривоги", – йдеться в заяві Коваленка.

Росія може вдарити будь-коли

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в ефірі "КИЇВ24" розповів, що армія РФ може завдати масованого удару по Україні сотнею безпілотників «Shahed» та сотнею ракет одночасно.

За його словами росіяни можуть організувати та продовжувати системний вплив через періодичні повітряні атаки. Можливо не щодня, але якимись перервами", – підкреслив військовий.

Погоджується із такою думкою військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що РФ цими вихідними вперше за два місяці завдала масованого ракетного удару, та може повторити його будь-коли.

Як розповів експерт у коментарі для ТСН.ua, росіяни можуть провести чотири-п’ять масованих ракетно-шахедних ударів упродовж п’яти днів, або з певним інтервалом. За словами Жданова, найбажаніші цілі росіян – це українська енергетика.

“Справа в тому, що ця ідея-фікс “погасити Україну і відправити нас із вами в блекаут, вона, на жаль, в Кремлі засіла як та дурна думка в голові”, – розповів експерт.

Однак, експерт не виключає ймовірність масованого ракетного удару, зокрема він зауважив, що посольство США, скоріше за все, має конкретну розвідувальну інформацію.

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“Для відбиття атак у нас, в принципі, все є. Ми максимально намагаємося не застосовувати ракетні комплекси проти атак “Шахедами”. Тому в нас сьогодні аж у шостій ранку лише почалися “відбої” в Києві та областях. Всю ніч “Шахеди” ганяли. Ми намагаємося збивати їх не ракетами, а мобільними групами, зберігаючи боєзапас. За два місяці ми трошки накопичили”, – каже Олег Жданов.

За його словами, атаку, яка ймовірно готується, не варто називати відповіддю на перший удар ATACMS по Росії. Адже зазвичай удари у відповідь проводяться одразу.

Варто зауважити, станом на 17:52 в Україні масованої атаки від РФ не зафіксовано.

Нагадаємо, що 17 листопада Україна перебувала під масованим російським обстрілом. Окупанти запускали ударні дрони, крилаті й аеробалістичні ракети по України, зокрема по її енергетиці.

Закриття низки посольств, удари по РФ і особлива футболка збірної. Новини ТСН 18:00 20 листопада

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