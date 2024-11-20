Довіряйте офіційним ресурсам: ГУР попередило про масовану ІПСО проти України з боку РФ

Росія проводить масовану інформаційно-психологічну атаку проти України. Месенджерами та соціальними мережами нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по українських містах сьогодні.

Про це повідомили у ГУР МО України.

У відомстві наголосили, що це повідомлення є фейком. Воно містить типові для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки. Громадян України закликали довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників ГУР МО.

"Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими", — наголосили у розвідці.

При цьому українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ворог підступний, тож небезпеку краще перечекати в укритті, втім слід зберігати спокій.

"Закликаємо не піддаватись панічним настроям. Слава Україні!", — підсумували у Головному управлінні розвідки.

Раніше у РНБО звернулися до українців на тлі інформації про можливий обстріл. Армія РФ накопичувала ракети, готувала авіацію та флот. Ставка робиться на крилаті ракети й балістику, а також дрони для виснаження ППО. Ці плани не є несподіваними, вони відомі й про них попереджали.

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