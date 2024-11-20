Через можливу масштабну атаку на Україну закривається посольство Іспанії

Посольство не надаватиме послуги протягом дня через "підвищений ризик повітряних атак по всій Україні".

Посольство Іспанії в Києві вирішило тимчасово зачинитися після того, як посольство США отримало "конкретну" інформацію про можливу "велику" повітряну атаку 20 листопада.

Про це повідомляє іспанське видання EFE.

Невдовзі після оприлюднення заяви американського дипломатичного відомства посольство Іспанії в Києві повідомило, що не надаватиме послуги протягом дня через "підвищений ризик повітряних атак по всій Україні".

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У електронному листі, надісланому іспанцям, які проживають в Україні, посольство рекомендує "вживати надзвичайних заходів безпеки, виконувати всі рекомендації місцевої влади та завжди мати притулок".

Нагадаємо, раніше посольство США в Києві повідомило, що отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада. З міркувань безпеки посольство буде зачинено.

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