Президент Польщі поставив під сумнів здатність України захищатися без їхньої підтримки

Він додав, що для Польщі найважливішим завданням залишається послідовна та рішуча підтримка України у протистоянні Росії

Президент Польщі Анджей Дуда висловив сумнів, що без підтримки його країни Україна змогла б ефективно протистояти російській агресії.

Про це він заявив під час зустрічі з королем Йорданії Абдаллою II та прем'єр-міністром Джафаром Хасаном, повідомляє РАР.

"Якби не Польща, якби не наша доброта щодо України та наша рішучість допомогти, я не знаю, чи змогла б Україна захистити себе", – зазначив він.

Дуда підкреслив, що для Польщі найважливішим завданням залишається послідовна та рішуча підтримка України у протистоянні Росії. Він зазначив, що завдяки допомозі союзників українські Сили оборони вже понад 1000 днів успішно протидіють російським військам

Стосовно дозволу США на використання Україною далекобійних ракет, Дуда зауважив, що їхня дальність становить до 300 км, що не дозволяє вражати великі російські міста, такі як Москва. Однак ці ракети можуть відсунути російські тилові позиції від лінії фронту на 300 км, що значно ускладнить будь-які спроби наступу на Україну.

Нагадаємо, у Польщі заявили, що президент України Володимир Зеленський хоче втягнути їх у війну. Міністерство закордонних справ України назвало безпідставними ці слова.