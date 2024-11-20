Ще один український виш відмовився від Telegram: який саме

Дедалі частіше в Україні обмежується використання месенджера.

У Києво-Могилянській академії відмовилися від Telegram. Відповідний указ підписав ректор.

Про це повідомив Ярослав Ажнюк у Facebook.

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Як зазначається, президент НаУКМА Сергій Квіт підписав наказ, згідно з яким із 2025 року академія припинить діяльність усіх телеграм-каналів і ботів, пов’язаних із навчальним закладом, його підрозділами та студентським самоврядуванням. Про це повідомив Ярослав Ажнюк у Facebook.

Крім цього, до 1 січня 2025 року має бути обмежено доступ до Telegram з урахуванням наявної інфраструктури доступу до інтернету на території НаУКМА. Йдеться про корпуси, гуртожитки тощо.

Співробітникам НаУКМА для комунікації рекомендується використовувати ресурси DistEdu, корпоративного середовища Office 365 (Outlook, MS Teams), WhatsApp, Signal.

Насамкінець, залишиться можливість використання Telegram як джерела інформації винятково для проведення наукових досліджень з врахуванням усіх наявних рекомендацій та обмежень.

Нагадаємо, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 11 листопада буде заборонено використання месенджера Telegram для службових цілей. Також заборона торкнулась Національного авіаційного університету.

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