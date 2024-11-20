Путін готовий до мирної угоди, але без поступок у ключових питаннях – Reuters

Президент Росії Володимир Путін відкритий для обговорення угоди про припинення вогню в Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Водночас він виключає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на відмові України від прагнення приєднатися до НАТО.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на п’ять джерел, обізнаних із думкою Кремля.

У першому детальному звіті про те, на що Путін погодився б в угоді, укладеній за посередництва Трампа, п’ятеро нинішніх і колишніх російських посадовців заявили, що Кремль може загалом погодитися заморозити конфлікт уздовж лінії фронту.

Поділ територій України

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За словами трьох джерел, може бути можливість для переговорів щодо точного розподілу чотирьох областей – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

Як заявили двоє чиновників, Росія також може бути відкритою для виходу з відносно невеликих частин території, які вона контролює в Харківській та Миколаївській областях, на півночі та півдні України.

Два джерела сказали, що рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні запускати ракети ATACMS глибоко на територію Росії може ускладнити та затримати будь-яке врегулювання – і посилити вимоги Москви, оскільки прихильники жорсткої лінії прагнуть отримати більшу частину України.

Якщо припинення вогню не буде досягнуто, за словами двох джерел, Росія продовжить воювати.

"Путін уже сказав, що заморожування конфлікту ніяк не спрацює. І дозвіл на ракети є дуже небезпечною ескалацією з боку Сполучених Штатів", — сказав виданню прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков за кілька годин до того, як росіяни повідомили про удари ATACMS.

Відмова від НАТО і зменшення чисельності ЗСУ

Щодо НАТО, то п’ять нинішніх і колишніх посадовців сказали, що Росія не потерпить приєднання України до Альянсу або присутності військ блоку на українській землі, і що Москва начебто відкрита для обговорення гарантій безпеки для Києва.

Інші поступки з боку України, яких може домагатися Кремль, передбачають згоду на обмеження чисельність збройних сил і зобов’язання не обмежувати використання російської мови.

Одне з джерел повідомило, що всередині Росії Путін міг би "продати" як перемогу угоду про припинення вогню, згідно з якою Москва утримувала більшу частину території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, яка забезпечила захист російськомовного населення на сході України та зберегла наземний міст до Криму.

Майбутнє самого Криму не обговорюється, заявили всі російські офіційні особи.

Один із російський високопосадовців, обізнаний з обговореннями на найвищому рівні в Кремлі, сказав, що Заходу доведеться прийняти "сувору правду" – що вся підтримка, яку він надав Україні, не може перешкодити Росії виграти війну.

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За словами 10 обізнаних джерел, Путін ухвалив рішення про вторгнення до України сам, маючи лише обмежену консультацію невеликої групи довірених радників. Президент РФ також матиме вирішальний голос щодо будь-якого припинення вогню.

Можливий вигляд припинення вогню

Відповідаючи на запитання про те, який вигляд може мати ймовірне припинення вогню, двоє російських джерел послалися на проєкт угоди, майже схвалений у квітні 2022 року після переговорів у Стамбулі, і який Путін публічно називав можливою основою для угоди. Згідно з цим проєктом, Україна повинна погодитися на постійний нейтралітет в обмін на міжнародні гарантії безпеки від п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН: Великої Британії, Китаю, Франції, Росії та США.

Один із російських чиновників сказав, що угоди не буде, якщо Україна не отримає гарантії безпеки, додавши: "Питання полягає в тому, як уникнути угоди, яка замикає Захід у можливу пряму конфронтацію з Росією одного дня".

Один із найкращих російських експертів з питань Америки Дмитро Саймс, який емігрував до США з Радянського Союзу 1973 року, сказав, що угоду про припинення вогню можна досягти відносно швидко. Але ширшої довгострокової угоди, яка враховувала б проблеми безпеки як України, так і Росії, було б надзвичайно складно досягти

"На мій погляд, було б дуже важко досягти великої угоди, оскільки позиції обох сторін дуже далекі", – сказав Саймс.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський запевнив, що держава "не торгує суверенітетом, безпекою чи майбутнім" і не відмовиться від права на всю свою територію.

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