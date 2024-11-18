Дуда зробив однозначну заяву про дозвіл США на удари вглиб РФ

Він також розкритикував Німеччину за те, що вона не узгоджуватиме свою політику зі США, і висловив несхвалення телефонною розмовою канцлера Німеччини Олафа Шольца з президентом Росії Володимиром Путіним.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення США дозволити Україні використовувати американську зброю для удару вглиб Росії може стати вирішальним моментом у війні.

Про це йдеться у Reuters.

"Це рішення було дуже необхідним... Росія бачить, що Україна користується сильною підтримкою і що позиція Заходу непохитна і рішуча. Це дуже важливий, потенційно вирішальний момент у цій війні", - сказав Дуда журналістам.

Дуда також дорікнув лідеру Німеччини Олафу Шольцу на тлі того, що країна не узгоджує свою політику зі США, і висловив несхвалення телефонною розмовою канцлера з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Німеччина, можливо, шукає можливості, як вказує німецька преса, досягти певної угоди з Росією, щоб повернутися до енергетичних контрактів і мати можливість знову купувати енергоресурси в Росії", - сказав Дуда.

Проте, за його словами, це відбувається тоді, як Росія жорстоко атакує Україну.

"І один з лідерів вільного світу, один з лідерів Заходу, велика європейська країна, найсильніша економіка в Європі, веде переговори з агресором. Я абсолютно вірю, що це була помилка на міжнародному політичному фронті", - сказав він.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також розкритикував Шольца за переговориіз президентом Росії, заявивши, що "ніхто не зупинить Путіна телефонними дзвінками".

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