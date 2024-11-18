У ГУР повідомили, скільки ще крилатих ракет Х-101 має на озброєнні РФ

Під час атаки 17 листопада окупанти застосували близько ста крилатих ракет Х-101. Їх на озброєнні у РФ ще близько 300 одиниць.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар ГУР.

У відкритих джерелах є інформація, що станом на 11 листопада 2024 року на озброєнні збройних сил Росії перебувало приблизно 300 крилатих ракет повітряного базування Х-101. Частину із них російська армія уже використала під час останнього масованого обстрілу. Однак ворог може не зупиняти виробництво ракет цього типу і щомісячно виготовляти по декілька десятків одиниць цієї смертоносної зброї.

"За оцінками воєнної розвідки України, підприємства ВПК Росії можуть виробляти 40 – 50 одиниць таких ракет щомісяця", – кажуть там.

Нагадаємо, сьогодні, 17 листопада, Україна перебувала під масованим російським обстрілом. Окупанти запускали ударні дрони, крилаті й аеробалістичні ракети по України, зокрема по її енергетиці.

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