До Одеси повертається світло

До Одеси поступово повертається світло.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

Зазначається, що енергетики відновили електропостачання обʼєктів критичної інфраструктури в південній частині Одеси.

"Одеса: енергетикам вдалося заживити критичну інфраструктуру на півдні міста", – йдеться у повідомленні.

До кінця доби в домівках одеситів та мешканців Одеського району має зʼявитись вода та тепло.

Аварійні ремонтні роботи на магістральних енергетичних обʼєктах тривають. Ситуація залишається складною. Застосовуються екстрені відключення.

"Енергетики всієї області докладають всіх зусиль, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію. Битва за світло триває. Вірте в енергетиків", – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Нагадаємо, вдень 18 листопада армія РФ атакувала житловий район Одеси. Противник ударив балістичною ракетою "Іскандер-М", яку було збито протиповітряною обороною.

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