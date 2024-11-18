РФ створює нові бригади – Умєров про зростання сил ворога

Водночас, Умєров зауважив, що РФ має проблеми з мобілізацією, тому використовує війська КНДР.
Росія нарощує свої сили і створює нові бойові бригади.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, передає "Інтерфакс-Україна".
"Наразі російські сили зростатимуть. Вони нарощують свої сили. Вони створюють нові бригади", – попередив міністр оборони.
За його інформацією, до 1 червня окупанти досягли половини того, що намагалися поставити за мету. Водночас, Умєров зауважив, що РФ має проблеми з мобілізацією, тому використовує війська КНДР.
"Вони використовували багато людей як найманців з Африки та Азії. Тепер вони використовують з КНДР. Це означає, що в них є проблеми, але вони не зупиняються. Вони зростають. Точна кількість нам відома. Це значна кількість", – заявив очільник оборонного відомства.
Міністр запевнив, що Україна зі свого боку працює над тим, щоб створити сили для протистояння і не дати ворогові жодної переваги.
Раніше в ISW розповіли, чи змінить дозвіл США бити ракетами по РФ перебіг війни.
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