РФ создает новые бригады – Умеров о росте сил врага

В то же время, Умеров отметил, что у РФ проблемы с мобилизацией, поэтому использует войска КНДР.
Россия наращивает свои силы и создает новые боевые бригады.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает "Интерфакс-Украина".
"Пока российские силы будут расти. Они наращивают свои силы. Они создают новые бригады ", — предупредил министр обороны.
По его информации, к 1 июня оккупанты достигли половины того, что пытались поставить себе как цель. В то же время, Умеров отметил, что у РФ проблемы с мобилизацией, поэтому использует войска КНДР.
"Они использовали много людей как наемников из Африки и Азии. Теперь они используют из КНДР. Это значит, что у них есть проблемы, но они не останавливаются. Они растут. Точное количество нам известно. Это значительное количество", — заявил глава оборонного ведомства. .
Министр заверил, что Украина, со своей стороны, работает над тем, чтобы создать силы для противостояния и не дать врагу никакого преимущества.
Ранее в ISW рассказали, изменит ли разрешение США бить ракетами по РФ ход войны.
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