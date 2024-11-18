Сколько еще времени Путин будет устраивать украинцам ад: мнение эксперта

Диктатор будет заниматься эскалацией военного конфликта, но не подготовкой к мирным переговорам.

К моменту инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа Россия сосредоточится на дальнейшей эскалации военного конфликта.

Такое мнение в эфире Freedom высказал эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов.

"И пока нет официального плана от Трампа и, возможно, до самой инаугурации Дональда Трампа – Россия будет пытаться военными средствами вернуть себе контроль над Курской областью и дальше наступать, и дальше максимально дипломатическими информационными каналами давить на общественное мнение на Западе", — считает Попов.

Эксперт также указал, что ракетные удары по Киеву и другим регионам Украины свидетельствуют о намерении России усугубить конфликт, а не готовиться к мирным переговорам. По его мнению, Кремль пытается создать себе основу для минимальных компромиссов в будущем.

"Российские требования очень масштабны, но захватчики хотят подойти к переговорам с максимально сильной позиции. Это логическая стратегия врага. В то же время важно, чтобы украинские союзники поняли: в переговоры нужно вступать с мощной позицией", — добавил Попов.

Напомним, в ночь на 17 ноября российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по энергообъектам Украины.

За ночь и утро РФ выпустила 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили 144 воздушных целей — 102 ракеты и 42 дрона.

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