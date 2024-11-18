Атака на Одессу: что известно о погибших и какой ракетой россияне обстреляли город (видео)

Россия посреди дня 18 ноября ударила ракетой по Одессе. Пока уже известно о 8 погибших. Глава Одесской ОВА рассказал, что среди тех, кого убила Россия, есть правоохранитель и медик.

Об этом в комментарии рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"8 человек погибли, среди них есть полицейский, работник экстренной медицинской помощи Одесской области. На месте работают спасатели и следователи", — сказал Олег Кипер.

Глава Одесской ОВА отметил, что оккупанты целенаправленного атаковали именно гражданских. Он также опроверг информацию, что одна из ракет не взорвалась и застряла в учебном заведении. Олег Кипер подчеркнул, что это часть ракеты, которой оккупанты атаковали Одессу.

"Что касается ракеты, это предварительно "Искандер", — объяснил Олег Кипер.

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Напомним, в понедельник утром, 18 ноября, российские войска атаковали Одессу баллистикой, в результате удара произошло попадание в многоэтажку.

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