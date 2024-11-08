Невозможное возможно: три книги, вдохновляющие верить в себя

В 2005 году благодаря научным проделкам Майкла Брауна Плутон убрали из списка планет Солнечной системы. В 1968 году миссия "Аполлон-8" облетела вокруг Луны. В 2001 году Крис Гедфилд стал первым канадцем, вышедшим в открытый космос. Все это в свое время казалось невозможным.

Однако нет ничего невозможного, если изо дня в день, год за годом терпеливо работать над осуществлением своей мечты. Книжная обозреватель Татьяна Крысюк собрала для вас три книги о космосе, которые влюбят вас в него и вдохновят никогда не сдаваться.

Майкл Браун "Как я убил Плутон и почему это было неизбежно", издательство "Бородатый Тамарин"

Плутон был девятой планетой Солнечной системы 75 лет. Все изменилось в 2005 году, когда Международный астрономический союз снизил его до статуса карликовой планеты, которой он и был всегда. Произошло это благодаря научным проделкам астронома Майкла Брауна. За несколько лет до этого знакового события он предположил, что за Плутоном есть еще одна планета и приступил к изнурительным поискам. Как оказалось впоследствии, даже не одна, но все они – Эрида, Макемаке, Гаумеа – тоже карликовые.

Почему это событие было знаковым? Научное "убийство" Плутона изменило наше понимание Солнечной системы и планеты. Ведь нельзя все более или менее крупные небесные объекты записывать в Солнечную систему, где должен властвовать порядок.

В этой книге Браун с юмором рассказывает о пути от добропорядочного ученого, мужа и отца к ученому-убийце и "зачинателю космического хаоса" (именно так его окрестила небесная полиция, то есть сторонники Плутона). Делится своими сомнениями, страхами, мечтами, щемящими и смешными эпизодами из семейной жизни. Автор не только первоклассный астроном, но и интересный рассказчик, который своим примером вдохновляет никогда не отказываться от лелеящей мечты. Ибо, если все вокруг говорят: "Это безумие", "это просто невозможно", докажите им противоположное. Вам это по силам.

Книгу следует прочитать: если у школы у вас были сложные отношения с астрономией; вы считаете, что космос – слишком сложная и скучная для изучения тема; не знаете, чем карликовая планета отличается от планеты и зачем вам это знать.

Крис Хэдфилд "Руководство астронавта по жизни на Земле", издательство "Жорж"

Когда Нил Армстронг ступил на поверхность Луны, последняя перестала быть дальним, неизвестным телом. В тот июльский вечер 1969 года очарованный увиденным девятилетний Крис Хэдфилд осознал, что хочет стать астронавтом. Парень понимал, что шансов у него мало, но это его не остановило, а наоборот, подтолкнуло к действиям. Он стал более добросовестно учиться. Записался на дополнительные курсы, где учился аналитически и более критично мыслить, задавать вопросы, искать ответы. Закалял выдержку. Много читал. Поступил в "воздушные кадеты" – нечто среднее между скаутингом и военно-воздушными силами. Такое сознательное усложнение собственной жизни делало его счастливым, он получал удовольствие от процесса, что очень важно.

В "Руководстве астронавта по жизни на Земле" Крис увлеченно рассказывает о мечте, которая стала реальностью, ведь невозможное становится возможным, если приложить усилия. Год за годом. Да, он стал первым канадцем, вышедшим в открытый космос. И суммарно провел в космосе более 4000 часов.

Книгу следует прочитать: если вас вдохновляют истории успеха других людей; если у вас есть мечта, которая, на первый взгляд, кажется нереалистичной, но вы ею одержимы; если вы боитесь делать что-то для осуществления своей мечты, потому что шансы близки к нулю.

Джеффри Клюгер "Аполлон-8. История первого полета к Луне", издательство #книголов

В декабре 1968 года трое астронавтов впервые в истории человечества вышли на окололунную орбиту. Это были Фрэнк Борман, Джим Ловелл и Билл Андерс – экипаж "Аполлона-8". У них было 16 недель для подготовки к миссии, которая станет началом новой эры освоения космоса. Благодаря фантастической смелости этой тройки менее чем через год Нил Армстронг ступит на поверхность Луны, произнеся: "Маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества".

Миссия "Аполлона-8" была важной, но одновременно рискованной. Астронавты должны были проверить все системы для высадки на орбиту и протестировать условия пребывания на ней. Проверить и протестировать ценой собственных жизней, ведь никто не знал точно, вернутся ли они на Землю – шансы были пятьдесят на пятьдесят.

Эту книгу написал журналист Джеффри Клюгер, проработав стенографию полета, документы НАСА, многочисленные интервью астронавтов. Прочитав ее, вы узнаете о жизни, стремлении, мечтах людей, которые сделали невозможное – облетели вокруг Луны, когда это казалось невозможным.

Книгу следует прочитать: если вы интересуетесь космосом; любите вдохновляющие нон-фикшн и непридуманные истории.

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