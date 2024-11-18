Чтобы не вставать на учет через ТЦК: в Минобороны анонсировали трансформацию "Резерв+"

Планируется превратить приложение в рекрутинговый центр, чтобы украинцы могли становиться на учет онлайн, а не через центры комплектования.

В Минобороны заявили о планах превратить мобильное приложение "Резерв+" в общеукраинский рекрутинговый центр и заменить соответствующие функции ТЦК по взятию военнообязанных на учет. Однако это не означает, что ТЦК будут расформированы.

Об этом министр обороны Рустем Умеров и его заместитель по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказали на брифинге.

Так, в Минобороны анонсировали, что в 2025 году будет происходить автоматическое взятие на военный учет.

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"Мы постоянно интегрируем процессы и цифровизируемся. В этом плане наша цель, если есть возможность, превратить "Резерв+" в такой общеукраинский рекрутинговый центр, чтобы заменить точки оффлайн, которые сейчас называются в народе ТЦК", — заявил Умеров.

Он заметил – это не значит, что ТЦК плохие, однако в Минобороны слышат о проблемах и стремятся заменить их. Так что проводится соответствующая работа.

В свою очередь Черногоренко констатировала, что на сегодняшний день человеку нужно физически прийти в ТЦК, чтобы встать на учет. Однако в 2025 году это изменится.

"Мы хотим в 2025 году запустить возможность не идти в ТЦК и предъявлять свои бумажные документы, удостоверяющие личность, а сделать это возможным через, например, верификацию в Bank ID, через подтверждение документов Государственной миграционной службы, Единого государственного демографического реестра", – рассказала заместитель министра.

Она сообщила, что сейчас проводится соответствующая работа. Необходимо вносить определенные изменения в законодательство.

"Основная идея в том, чтобы человек мог в своем смартфоне с любого удобного места встать на учет в государстве , стать военнообязанным и показать, что выполняет обязанность по закону через такой онлайн-инструмент. И все это – преобразование "Резерва" в полноценную альтернативу ТЦК", – объяснила Черногоренко.

По ее словам, как только станет возможно выполнять оффлайн-функции через приложение в режиме онлайн, нагрузка на ТЦК спадет.

"ТЦК смогут фокусироваться на силах генерации. Делать дистанционные процессы, планировать, давать свои экспертные выводы и т.д., а мы заберем все сервисы, в том числе в онлайн", – отметила замминистра.

Как следует из слов Умерова, о расформировании ТЦК речь не идет.

"Мы взяли принцип не навредить той системе, которая есть. Мы слышим, знаем – это вызов. Это очень огромная боль. Со своей стороны, мы прорабатывали этот концепт, чтобы превратить это в офис по обслуживанию военнослужащих. Там несколько других концепций было. Мы не останавливаемся, чтобы найти решения в этом плане", – высказался министр.

Напомним, ранее Черногоренко заявляла о планах Минобороны благодаря расширению функционала приложения "Резерв+" превратить его в полноценный онлайн-аналог ТЦК.

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