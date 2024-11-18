Щоб не ставати на облік через ТЦК: у Міноборони анонсували трансформацію "Резерв+"

Планується перетворити застосунок у рекрутинговий центр, щоб українці могли ставати на облік онлайн, а не через центри комплектування.

У Міноборони заявили про плани перетворити мобільний застосунок "Резерв+" на загальноукраїнський рекрутинговий центр і замінити відповідні функції ТЦК щодо взяття військовозобов'язаних на облік. Однак це не означає, що ТЦК розформують.

Про це міністр оборони Рустем Умєров та його заступниця з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповіли на брифінгу.

Так, у Міноборони анонсували, що 2025 року відбуватиметься автоматичне взяття на військовий облік.

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"Ми постійно інтегруємо процеси і цифровізуємось. У цьому плані наша мета, якщо є можливість, перетворити "Резерв+" у такий загальноукраїнський рекрутинговий центр, щоб замінити точки офлайн, які зараз називаються у народі ТЦК", – заявив Умєров.

Він зауважив – це не означає, що ТЦК є поганими, однак у Міноборони чують про проблеми і прагнуть замінити їх. Тож проводиться відповідна робота.

Своєю чергою Черногоренко констатувала, що на сьогодні людин потрібно фізично прийти до ТЦК, аби стати на облік. Однак 2025 року це зміниться.

"Ми хочемо у 2025 році запустити можливість не йти в ТЦК і пред'являти свої паперові документи, які посвідчують особу, а зробити це можливим через, наприклад, верифікацію в Bank ID, через підтвердження документів Державної міграційної служби, Єдиного державного демографічного реєстру", – розповіла заступниця міністра.

Вона повідомила, що зараз проводиться відповідна робота. Необхідно вносити певні зміни до законодавства.

"Основна ідея у тому, щоб людина могла у своєму смартфоні з будь-якого зручного місця постати на облік в державі, стати військовозобов'язаним і показати, що виконує обов'язок згідно з законом через такий онлайн-інструмент. І все це – перетворення "Резерву" в повноцінну альтернативу ТЦК", – пояснила Черногоренко.

За її словами, тільки-но стане можливо виконувати оффлайн-фунції через застосунок в режимі онлайн, навантаження на ТЦК спаде.

"ТЦК зможуть фокусуватися на силах генерації. Робити дистанційні процеси, планувати, давати свої експертні висновки і т.д., а ми заберемо усі сервіси, в тому числі в онлайн", – зауважила заступниця міністра.

Як випливає зі слів Умєрова, про розформування ТЦК не йдеться.

"Ми взяли принцип не нашкодити тій системі, яка є. Ми чуємо, знаємо – це виклик. Це дуже величезний біль. Зі своєї сторони, ми пропрацьовували концепт цей, щоби перетворити це в офіс з обслуговування військовослужбовців. Там декілька інших концепцій було. Ми не зупиняємося, щоби знайти рішення у цьому плані", – висловився міністр.

Нагадаємо, раніше Черногоренко заявляла про плани Міноборони завдяки розширенню функціоналу застосунку "Резерв+" перетворити його на повноцінний онлайн-аналог ТЦК.

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