В Одессу возвращается свет

В Одессу постепенно возвращается свет.

Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.

Отмечается, что энергетики восстановили электроснабжение объектов критической инфраструктуры в южной части Одессы.

"Одесса: энергетикам удалось заживить критическую инфраструктуру на юге города", – говорится в сообщении.

До конца суток в домах одесситов и жителей Одесского района появится вода и тепло.

Аварийные ремонтные работы на магистральных энергетических объектах продолжаются. Ситуация остается сложной. Используются экстренные отключения.

"Энергетики всей области прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. Битва за свет продолжается. Верьте в энергетиков", – говорится в сообщении ДТЭК.

Напомним, днем 18 ноября армия РФ атаковала жилой район Одессы. Противник ударил баллистической ракетой "Искандер-М", сбитой противовоздушной обороной.

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