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Курс валют на 19 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 19 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / Фото: ТСН

Американский доллар прибавил в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 19 ноября. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 10 копеек и составляет 41,37 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,37 (+10 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,63 (-2)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,08 (-2 коп.)

Ранее мы писали о том, что на валютном рынке в ноябре сохранится относительно спокойная ситуация. Валютные интервенции НБУ сделают невозможным ажиотаж или панику. Но текущие коридоры допустимых колебаний курса валют несколько сместятся вверх. Курс доллара может максимально приблизиться к отметке 42 грн.

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