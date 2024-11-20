Німеччина почала підготовку до можливих бойових дій з Росією

Бундесвер почав готувати свої підрозділи до можливих бойових дій з Росією. Уряд Німеччини нещодавно схвалив секретний план, який визначає дії країни у разі війни.

Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Повідомляється, що у Німеччині вже пройшли перші спільні навчання цивільних служб та Бундесверу. Під час маневрів "Червоний шторм Альфа" тренували захист портових споруд, щоб зупинити спроби шпигунства та запобігти саботажу.

Перша версія стратегічного документа "План операції Німеччини" налічує 1000 сторінок, але його подробиці тримаються в секреті. У плані вказані всі будівлі та інфраструктурні об'єкти Німеччини, які потребують особливого захисту з військових причин.

У виданні зазначили, що згідно з планом, у разі посилення присутності Росії на східному фланзі НАТО, Німеччина може стати основним центром для зосередження десятків або навіть сотень тисяч військових.

У документі також описана роль економіки країни, повідомляють журналісти. Підполковник та голова гамбурзького державного командування, Йорн Плішке, закликав місцеві компанії навчити щонайменше п'ятьох водіїв вантажівок на кожні сто працівників.

Плішке зауважив, що 70% водіїв вантажівок у Німеччині — це східноєвропейці, і у разі війни неясно, де вони будуть. Він також рекомендує компаніям розробити план дій на випадок кризи, вказавши, що від кожного працівника очікується в такій ситуації. Плішке наголосив, що важливо, щоб всі співробітники розуміли основи безпеки для самозахисту.

Він сказав, що Росія почала готуватися до війни, і через 4-5 років буде здатна атакувати далі на захід. Він також зазначив, що Росія зараз виробляє 25 бойових танків на місяць, тоді як Німеччина — лише три на рік. Це він охарактеризував як процес "формування поля бою".

Нагадаємо, голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, заявив, що Росія наразі не готує напад на країни Альянсу, оскільки 90% її сухопутних сил вже залучені в Україні. Він підкреслив, що, хоча теоретично Росія може атакувати, фактичних підготовок чи намірів нападати на НАТО не спостерігається.

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