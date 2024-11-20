У РНБО відреагували на попередження посольства США про обстріл України

У РНБО прокоментували попередження посольства США про можливий обстріл України. Для удару у РФ все готове.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Як наголосив Коваленко, росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також "Калібрів" і балістики.

"Для обстрілів у РФ готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також кораблі. Раніше це повідомляли вже", – акцентував він.

Відповідно, це потрібно розуміти й завжди тримати в голові, структурам продумувати заходи безпеки. А людям, наголосив Коваленко, реагувати на тривоги.

Раніше у РНБО попередили, що ворог продовжує накопичувати ракети для кількох масованих атак, плануючи нові удари по Україні. Завдяки ретельному моніторингу і розвідці Україна готова до захисту.

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