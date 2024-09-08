Секретар РНБО прокоментував можливість переговорів з РФ

З РФ можна розмовляти лише з позиції сили.

Росія не готова до серйозних переговорів про мир, а Путін не прагне сідати за стіл переговорів.

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко в інтерв'ю французькому виданню Le Monde.

За його словами, стратегічна культура росіян відрізняється від західного підходу, тому розмовляти з ними можливо лише з позиції сили.

"Росія не готова до серйозних переговорів. Проблема полягає в тому, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Росіяни мають іншу стратегічну культуру, ніж Захід. З ними можна розмовляти лише з позиції сили. Тому ви повинні допомогти нам перемогти Росію, озброївши нас. Інакше війна продовжиться на інших територіях", - сказав секретар РНБО.

Попри це, Україна продовжує реалізовувати мирну формулу президента Зеленського, зокрема готує наступний саміт миру.

Нагадаємо, Портников пояснив, чому між Україною та Росією неможливі мирні переговори.

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