У Херсоні російський дрон скинув вибухівку на маршрутку: багато постраждалих

Усі потерпілі перебувають під наглядом медиків.
У неділю, 8 вересня, російський дрон у Херсоні скинув вибухівку на маршрутку, внаслідок чого є потерпілі.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"У Дніпровському районі Херсона шестеро людей постраждали через атаку російського безпілотника. Це - чоловіки, 57, 58 та 60 років, а також жінки, 43, 45 та 60 років. Четверо людей постраждали внаслідок скиду вибухівки з дрона на маршрутку. Двоє людей в момент удару знаходились на вулиці", - написав він.
За його словами, усі потерпілі - під наглядом медиків, їм надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня російський дрон поцілив у будівлю Верховної Ради.
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