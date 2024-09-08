У Херсоні російський дрон скинув вибухівку на маршрутку: багато постраждалих

У неділю, 8 вересня, російський дрон у Херсоні скинув вибухівку на маршрутку, внаслідок чого є потерпілі.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У Дніпровському районі Херсона шестеро людей постраждали через атаку російського безпілотника. Це - чоловіки, 57, 58 та 60 років, а також жінки, 43, 45 та 60 років. Четверо людей постраждали внаслідок скиду вибухівки з дрона на маршрутку. Двоє людей в момент удару знаходились на вулиці", - написав він.

За його словами, усі потерпілі - під наглядом медиків, їм надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня російський дрон поцілив у будівлю Верховної Ради.

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