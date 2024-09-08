Маша Єфросиніна показала, як з сином погостювала у Полякової в заміському маєтку: "Відпарила мене"

Ведуча похизувалася кулінарними талантами подруги.
Українська ведуча Маша Єфросиніна показалася зі співачкою Олею Поляковою й розповіла про їхній спільний відпочинок.
Так, раніше ведуча розповідала, що після жахливої російської атаки Києва й понівечення її квартири, вона разом з сином Сашком відправилася на човнику до зіркової подруги Олі Полякової. І у своєму фотоблогу Маша поділилася, як провела час у заміському маєтку артистки.
Зокрема, зіркові подруги разом сходили до бані та скуштували свіжоспеченого хліба й сиру, який Оля робить власноруч. Також Єфросиніна разом з Сашком провела час у компанії домашніх улюбленців, які мешкають у будинку співачки.
"Баня. Хліб. Сир. Оля. Відпарила мене, а тепер буде годувати", - розповіла знаменитість.
Ба більше, подруги навіть встигли щось напланувати й пообіцяли фанам скоро потішити новинами. А вже надвечір ведуча з сином попрощалися з Поляковою та в її супроводі на приватному човнику поїхали додому.
Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна зворушила знімком, як проводжала свого чоловіка Тимура Хромаєва на фронт у чергове відрядження.
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