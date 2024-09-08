Маша Ефросинина показала, как с сыном погостила у Поляковой в загородном особняке: "Отпарила меня"

Ведущая похвасталась кулинарными талантами подруги.
Украинская ведущая Маша Ефросинина показалась с певицей Олей Поляковой и рассказала об их общем отдыхе.
Так, ранее ведущая рассказывала, что после ужасной российской атаки Киева и изуродования ее квартиры, она вместе с сыном Сашей отправилась на лодке к звездной подруге Оле Поляковой. И в своем фотоблоге Маша поделилась, как провела время в загородном поместье артистки.
В частности, звездные подруги вместе сходили в баню и отведали свежеиспеченного хлеба и сыра, который Оля делает собственноручно. Также Ефросинина вместе с Сашей провела время в компании домашних любимцев, проживающих в доме певицы.
"Баня. Хлеб. Сыр. Оля. Отпарила меня, а теперь будет кормить", — рассказала знаменитость.
Более того, подруги даже успели что-то напланировать и пообещали фанам скоро порадовать новостями. А уже к вечеру ведущая с сыном попрощались с Поляковой и в ее сопровождении на частной лодке поехали домой.
Напомним, недавно Маша Ефросинина растрогала снимком, как провожала своего мужа Тимура Хромаева на фронт в очередную командировку.
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