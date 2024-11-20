Закриття посольств у Києві через загрозу: що кажуть у ЄС

Представництво Євросоюзу продовжує свою роботу і не вживає додаткових заходів безпеки.

У Європейській комісії прокоментували рішення посольств кількох західних країн у Києві призупинити роботу 20 листопада з безпекових міркувань.

Про ситуацію висловився речник Єврокомісії Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Стано заявив, що національна влада кожної країни самостійно ухвалює рішення щодо роботи своїх дипломатичних установ в Україні на основі наявної інформації.

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Водночас представництво Євросоюзу в Києві продовжує свою роботу і не вживає додаткових заходів безпеки.

"Я можу лише сказати, що з боку представництва ЄС ми не вживаємо жодних додаткових конкретних заходів безпеки, оскільки ми вже працюємо в середовищі, яке є дуже ризикованим. Ми бачимо, що Путін продовжує свою агресію шляхом масштабних атак по всій Україні, тому ми діємо за цих обставин з тим рівнем готовності, який у нас є", – розповів речник Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше 20 листопада посольство США в Києві повідомило, що отримало інформацію про можливу потужну повітряну атаку по Україні цього дня. Тож це дипвідомство, а також посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві, тимчасово припинили свою роботу.

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