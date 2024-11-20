В Хмельницкой области произошли взрывы: что известно

Прошло без пострадавших.
В ночь на среду, 20 ноября, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.
Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
"Сегодня, во время сигнала "Воздушная тревога" наши силы ПВО уничтожили четыре БпЛА", — отметил виню
По его словам, обращений по поводу травмированных, погибших и повреждения имущества не поступало.
Как сообщалось, вечером 19 ноября россияне ударили ракетой по Прилукам. Ракета попала в административное здание.
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