В Хмельницкой области произошли взрывы: что известно

В ночь на среду, 20 ноября, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня, во время сигнала "Воздушная тревога" наши силы ПВО уничтожили четыре БпЛА", — отметил виню

По его словам, обращений по поводу травмированных, погибших и повреждения имущества не поступало.

Как сообщалось, вечером 19 ноября россияне ударили ракетой по Прилукам. Ракета попала в административное здание.

Читайте также:

Посреди обгоревшей кухни двигатель «Шахеда» - шокирующие последствия массированных обстрелов Старкона