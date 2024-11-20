Курс валют на 21 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Украинский Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 21 ноября. После многодневного роста евро и злотый потеряли в цене. Стоимость доллара уменьшается дальше.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,25 (-8 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,56 (-13 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,05 (-4 коп.)

Как сообщалось, уже с 1 декабря в Украине запустят программу зимней "поддержки". Каждый украинский сможет получить тысячу гривен для оплаты услуг и товаров.

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