Курс валют на 21 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта потеряла цену.
Украинский Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 21 ноября. После многодневного роста евро и злотый потеряли в цене. Стоимость доллара уменьшается дальше.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,25 (-8 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,56 (-13 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,05 (-4 коп.)
Как сообщалось, уже с 1 декабря в Украине запустят программу зимней "поддержки". Каждый украинский сможет получить тысячу гривен для оплаты услуг и товаров.