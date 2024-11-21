Армія РФ просунулась на шести напрямках фронту: звіт ISW

Російська армія просунулась поблизу Куп'янська, Часового Яру, Торецька, Курахового, Вугледара та в Курській області. Водночас українські війська відновили втрачені позиції поблизу Покровська.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Бойові дії в Харківській області

Російські окупанти продовжували наступальні операції в районі Вовчанська і Стариці, але просувань не мали.

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Російські "воєнкори" заявили, що загарбники начебто відбили українську механізовану контратаку поблизу Глибокого та Липців. Ще один блогер заявив, що ЗСУ нещодавно розпочали механізований штурм біля Глибокого розміром у роту.

Російська армія нещодавно просунулася поблизу Куп'янська. Геолокаційні кадри свідчить про просування ворога до західної частини Глушківки.

Джерело з РФ стверджувало, що українські сили контратакували на північному сході Куп'янська.

Загарбники вели наступальні дії в районі Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Першотравневого, поблизу Загризове, Кругляківки, Лозової, Зеленого Гаю, Компанки, Чернещини, Новоєгорівки, Греківки, Зарічного, Тернів, Торського та біля Григорівки.

Бої в Луганській області

Російські "воєнкори" стверджували, що їхня армія завдала удару ракетою класу "повітря-поверхня" Х-38 по понтонній переправі через річку Сіверський Донець поблизу Райгородка (на південний захід від Кремінної).

Ситуація на фронті в Донецькій області

20 листопада ані українська, ані російська сторона не повідомляли про бої на Сіверському напрямку. Водночас російський "воєнкор" заявив, що окупанти діють під постійним тиском українських дронів на південь від Сіверська.

Загарбники нещодавно просунулися на північ і південь від Часового Яру. Геолокаційні кадри вказують на просування ворога на схід від Оріхово-Василівки та на західний берег каналу Сіверський-Донець Донбас на захід від Озарянівки.

Російський блогер стверджував, що підрозділи РФ начебто прорвали українську оборону між Часовим Яром та Кліщіївкою, та закріпили позиції біля каналу.

Речниця Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова заявила, що ворог безуспішно атакує центр Часового Яру, використовуючи вогневі групи з двох-трьох осіб, але загарбники не в змозі використати ці атаки для сприяння ширшому та суттєвішому проникненню.

Російське джерело ISW стверджувало, що армія РФ закріпила позиції в центрі Часового Яру. Водночас "воєнкори" заявляли, що окупанти атакують завод у центрі міста. Російський блогер заявляв, що загарбникинещодавно просунулися на 2 км у мікрорайоні Жовтневий у східній частині Часового Яру.

20 листопада російські війська продовжували штурм біля самого Часового Яру та на південь від міста біля Ступочок.

Ворожа армія нещодавно просунулася в Торецьку. Геолокаційні кадри демонструють, що росіяни просунулися у північній та південно-західній частинах міста.

Російські "воєнкори" заявляли, що окупанти просуваються поблизу багатоповерхівок у центрі Торецька та зміцнили позиції вздовж вулиці Грушевського та біля стадіону "Авангард".

Загарбники 19 і 20 листопада продовжували штурмові дії у самому Торецьку, біля Дружби та Щербинівки.

Своєю чергою Сили оборони України нещодавно просунулися на схід від Покровська. Геолокаційні кадри свідчить, що українські захисники відновили втрачені позиції на південь від Миколаївки.

Російська армія продовжувала штурми в районі населених пунктів Миролюбівка та Промінь, біля Крутого Яру, Красного Яру, Лисівки, Даченського, Петрівки, Григорівки, Пушкіного, Жовтого та Юрівки.

Ворог нещодавно просунувся на північ від Курахового. Так, зафіксовані просування на південь від Сонцівки, на схід від Бересткого, вулицею Франка у східній частині Курахового та вздовж залізничного мосту через водосховище.

Російські "воєнкори" стверджували, що підрозділи їхньої армії захопили Нову Іллінку (на північному березі водосховища) та наступали у східній частині Курахового. У Міноборони РФ також заявляли про захоплення Іллінки, хоча в ISW вважають, що росіяни взяли під контроль це село ще 13 листопада.

Російські блогери стверджували, що окупанти нещодавно просунулися до Берестків та Курахового з півночі, і що вони ведуть розвідку боєм поблизу багатоповерхівок у Кураховому. Один блогер стверджував, що загарбники окупували понад 90% Берестків, і що українські сили контратакують у самому Кураховому.

У Міноборони РФ заявили, що їхні підрозділи ведуть наступ невеликими групами та намагаються оточити ЗСУ на Курахівському напрямку.

Загарбники продовжували штурми під самим Кураховим, біля Зорі та Сонцівки, Новоселидівки та Берестків, Максимілянівки та Дальнього.

Російські війська нещодавно просунулися на північ від Вугледара. Йдеться про вороже просування під час механізованого штурму розміром у взвод на північний схід від Богоявленки.

Окупанти продовжували наступ у районі Катеринівки, Єлизаветівки та Антонівки, біля Трудового і Костянтинопольського, а також біля Сухих Ялів.

Війська РФ продовжили штурми на ділянці адмінкордону Донецької та Запорізької областей, проте підтверджених змін лінії фронту не було.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник В'ячеслав Волошин заявив, що ворог проводить значну кількість штурмів у напрямку Времівки, намагаючись перерізати українські наземні шляхи сполучення Велика Новосілка – Курахове.

Ворожі війська наступали біля Роздольного, біля самої Великої Новосілки та біля Новодарівки.

Російський блогер стверджував, що Сили оборони України контратакують поблизу Рівнополя.

Південний фронт

Російська армія продовжувала наступати на заході Запорізької області на північний захід від Роботиного поблизу Новоандріївки та Нестерянки, а таакож на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки. Однак, жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

19 і 20 листопада тривали позиційні бої на Дніпровському напрямку на лівобережжі Херсонській області, але лінія фронту не змінювалася.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що найближчим часом ЗСУ можуть розпочати відступ із Курахового в Донецькій області.

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