Армия РФ продвинулась на шести направлениях фронта: отчет ISW

Российская армия продвинулась вблизи Купянска, Часов Яра, Торецка, Курахово, Угледара и в Курской области. В то же время, украинские войска восстановили утраченные позиции вблизи Покровска.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Боевые действия в Харьковской области

Российские оккупанты продолжали наступательные операции в районе Волчанска и Старицы, но продвижений не имели.

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Российские "военкоры" заявили, что захватчики якобы отразили украинскую механизированную контратаку вблизи Глубокого и Липцев. Еще один блогер заявил, что ВСУ недавно начали механизированный штурм возле Глубокого размером в роту.

Российская армия недавно продвинулась вблизи Купянска. Геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении врага к западной части Глушковки.

Источник из РФ утверждал, что украинские силы контратаковали на северо-востоке Купянска.

Захватчики вели наступательные действия в районе Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Первомайского, вблизи Загрызово, Кругляковки, Лозовой, Зеленой Рощи, Компанки, Чернещины, Новоегоровки, Грековки, Заречного, Тернов, Торского и возле Григоровки.

Бои в Луганской области

Российские "военкоры" утверждали, что их армия нанесла удар ракетой класса "воздух-земля" Х-38 по понтонной переправе через реку Северский Донец близ Райгородка (юго-западнее Кременной).

Ситуация на фронте в Донецкой области

20 ноября ни украинская, ни российская сторона не сообщали о боях на Северском направлении. В то же время российский "военкор" заявил, что оккупанты действуют под постоянным давлением украинских дронов к югу от Северска.

Захватчики недавно продвинулись к северу и югу от Часов Яра. Геолокационные кадры указывают на продвижение врага к востоку от Орехово-Василовки и на западный берег канала Северский-Донец Донбасс к западу от Озаряновки.

Российский блогер утверждал, что подразделения РФ якобы прорвали украинскую оборону между Часов Яром и Клищиевкой и закрепили позиции у канала.

Представитель Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова заявила, что враг безуспешно атакует центр Часов Яра, используя огневые группы из двух-трех человек, но захватчики не в состоянии использовать эти атаки для содействия более широкому и существенному проникновению.

Российский источник ISW утверждал, что армия РФ закрепила позиции в центре Часов Яра. В то же время "военкоры" заявляли, что оккупанты атакуют завод в центре города. Российский блогер заявлял, что захватчики недавно продвинулись на 2 км в Октябрьском микрорайоне в восточной части Часов Яра.

20 ноября российские войска продолжали штурм у самого Часов Яра и к югу от города у Ступочек.

Вражеская армия недавно продвинулась в Торецке. Геолокационные кадры показывают, что россияне продвинулись в северной и юго-западной частях города.

Российские "военкоры" заявляли, что оккупанты продвигаются вблизи многоэтажек в центре Торецка и укрепили позиции вдоль улицы Грушевского и у стадиона "Авангард".

Захватчики 19 и 20 ноября продолжали штурмовые действия в самом Торецке, у Дружбы и Щербиновки.

В свою очередь Силы обороны Украины недавно продвинулись к востоку от Покровска. Геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские защитники восстановили утраченные позиции к югу от Николаевки.

Российская армия продолжала штурмы в районе населенных пунктов Миролюбовка и Луч, у Крутого Яра, Красного Яра, Лисовки, Даченского, Петровки, Григорьевки, Пушкино, Желтого и Юровки.

Враг недавно продвинулся к северу от Курахово. Так, зафиксированы продвижения к югу от Солнцевки, к востоку от Берестков, по улице Франко в восточной части Курахово и вдоль железнодорожного моста через водохранилище.

Российские "военкоры" утверждали, что подразделения их армии захватили Новую Ильинку (на северном берегу водохранилища) и наступали в восточной части Курахово. В Минобороны РФ также заявляли о захвате Ильинки, хотя в ISW считают, что россияне взяли под контроль это село еще 13 ноября.

Российские блогеры утверждали, что оккупанты недавно продвинулись к Бересткам и Курахово с севера, и что они ведут разведку боем вблизи многоэтажек в Курахово. Один блогер утверждал, что захватчики оккупировали более 90% Берестков, и что украинские силы контратакуют в самом Курахово.

В Минобороны РФ заявили, что их подразделения ведут наступление небольшими группами и пытаются оцепить ВСУ на Кураховском направлении.

Захватчики продолжали штурмы под самым Курахово, возле Зари и Солнцевки, Новоселидовки и Берестков, Максимиляновки и Дальнего.

Российские войска недавно продвинулись к северу от Угледара. Речь идет о вражеском продвижении во время механизированного штурма размером во взвод к северо-востоку от Богоявленки.

Оккупанты продолжали наступление в районе Екатериновки, Елизаветовки и Антоновки, возле Трудового и Константинопольского, а также возле Сухих Ялов.

Войска РФ продолжили штурмы на участке админграницы Донецкой и Запорожской областей, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Представитель Таврической группировки войск ВСУ полковник Вячеслав Волошин заявил, что враг проводит значительное количество штурмов в направлении Времовки, пытаясь перерезать украинские наземные пути сообщения Большая Новоселка – Курахово.

Вражеские войска наступали у Раздольного, у самой Большой Новоселки и возле Новодаровки.

Российский блогер утверждал, что Силы обороны Украины контратакуют вблизи Ровнополя.

Южный фронт

Российская армия продолжала наступать на западе Запорожской области северо-западнее Роботино вблизи Новоандреевки и Нестерянки, а также северо-восточнее Роботино у Малой Токмачки. Однако никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

19 и 20 ноября продолжались позиционные бои на Днепровском направлении на левобережье Херсонской области, но линия фронта не менялась.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что в ближайшее время ВСУ могут начать отступление из Курахово в Донецкой области.

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