Надання Україні протипіхотних мін від США: Братчук пояснив, на що вплине рішення

Раніше Україна підтримувала конвенцію про заборону протипіхотних мін, але ситуація змінилася. Сьогодні ми маємо захищатися всім, що є у світі.

Про це сказав речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

"Протипіхотні міни - це та компонента, яка зупинить піхоту. Ми неодноразово говорили, що ворог сьогодні використовує дві складові в атаках: піхоту та авіацію. Якщо говорити про піхоту, звичайно, це ще долучення механізованих підрозділів... Але піхоти дуже багато, її треба знищувати. Тому деякі прориви на окремих напрямках відбулися саме тому, що піхоту було складно зупинити…", – додав військовий експерт.

Він акцентує, що ці міни не чарівна паличка, яка змінить ситуацію на фронті. Але це однозначно допоможе і стримуватиме ворога.

Нагадаємо, двоє американських чиновників заявили, що президент США Джо Байден дозволив надати Україні протипіхотні міни. Це крок, який зміцнить оборону Києва від надхожих російських військ, але викликав критику з боку груп контролю над озброєнням.

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