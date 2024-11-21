В Пентагоне подтвердили передачу Украине противопехотных мин

Ллойд Остин заявил, что Украине "нужны вещи, которые могут помочь замедлить усилия со стороны россиян".

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что его страна передает Украине противопехотные мины в связи с изменением тактики российской армии.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Associated Press.

Заявление о передаче Украине противопехотных мин глава Пентагона сделал во время выступления перед журналистами 20 ноября в рамках визита в Лаос.

Остин сказал, что движение на поле боя возглавляют российские войска, поэтому Украине "нужны вещи, которые могут помочь замедлить эти усилия со стороны россиян".

"Мы можем контролировать, когда они (мины – ред.) будут самоактивироваться, самодетонировать, и это делает их гораздо более безопасными в конце концов", – отметил министр обороны.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщало, что президент США Джо Байден разрешил передать Украине противопехотные мины.

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