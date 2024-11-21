Банки скоротили іпотечне кредитування українців

Найбільше іпотечних кредитів у вересні видано у Києві та Київській області.

У вересні банки України видали 681 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 млрд грн. Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у вересні 2024 року скоротився порівняно з серпнем на 1,8%, а порівняно з вереснем 2023 року — на 0,6%.

Про це повідомив Нацбанк України з посиланням на дані щомісячного опитування банків про іпотечне кредитування.

"Про видавання нової іпотеки у вересні поінформували 12 банків, що кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості", — повідомив Нацбанк.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у вересні зросла до 8,3% річних з 8,2% у серпні.

Найбільше іпотечних кредитів у вересні видано у Києві та Київській області - укладений 371 договір на загальну суму 714,8 млн грн, що становить 59,3% від загального обсягу.

У Львівській області укладено 38 договорів на 72,3 млн грн, у Одеській області - 30 договорів на 47,9 млн грн, у Вінницькій області - 25 договорів на 41,9 млн грн.

Від початку 2024 року українці взяли 7 891 кредит на 13,5 млрд грн на придбання житла за цією програмою. Водночас 1 821 кредит видано на придбання житла у забудовника, що становить 23,8% від загальної кількості кредитів.

Нагадаємо, наразі військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.

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