Обстріл Дніпра балістикою: є постраждалі

Вранці 21 листопада росіяни атакували Дніпро. Поранень зазнало двоє людей.

Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За даними ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджений центр реабілітації для людей з інвалідністю. Там частково зруйнована котельня, вибиті кілька десятків вікон. На щастя, люди не постраждали.

Також зафіксовані руйнування у гаражному кооперативі, виникла пожежа. Понівечені 9 гаражів.

Окрім того, пошкоджене промислове підприємство. А ще – два приватні будинки, в одному з яких виникла пожежа. Рятувальники приборкали полум'я на двох локаціях.

"Постраждало, попередньо, дві людини. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці. 42-річна жінка – госпіталізована", – зазначив Лисак.

На місцях працюють комунальні служби, Нацполіція та благодійники.

Нагадаємо, зранку 21 листопада Росія випустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету. Нею окупанти атакували Дніпро.

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