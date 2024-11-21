Обстріл Дніпра балістикою: є постраждалі

Противник вдарив по цивільній інфраструктурі.
Вранці 21 листопада росіяни атакували Дніпро. Поранень зазнало двоє людей.
Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Деталі
За даними ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджений центр реабілітації для людей з інвалідністю. Там частково зруйнована котельня, вибиті кілька десятків вікон. На щастя, люди не постраждали.
Також зафіксовані руйнування у гаражному кооперативі, виникла пожежа. Понівечені 9 гаражів.
Окрім того, пошкоджене промислове підприємство. А ще – два приватні будинки, в одному з яких виникла пожежа. Рятувальники приборкали полум'я на двох локаціях.
"Постраждало, попередньо, дві людини. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці. 42-річна жінка – госпіталізована", – зазначив Лисак.
На місцях працюють комунальні служби, Нацполіція та благодійники.
Нагадаємо, зранку 21 листопада Росія випустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету. Нею окупанти атакували Дніпро.
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