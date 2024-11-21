БпЛА атакували Ахтубінськ у Росії (відео)

На відео від очевидців видно польоти дронів, чутно стрілянину та помітні вибухи.

Безпілотники атакувати Ахтубінськ Астраханської області Росії 21 листопада. В регіоні лунала стрілянина та вибухи.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Росіяни заявила про ранкову атаку дронами на Ахтубінськ. Там лунали сирени повітряної тривоги. Місцеві жителі та губернатор регіону повідомляли про роботу ППО.

Місцева влада рекомендувала мешканцям міста залишатися вдома.

Російські пабліки стверджують про начебто збиття двох безпілотників у небі. На відео від очевидців видно польоти цих дронів, чутно стрілянину та помітні вибухи.

В телеграм-каналах повідомляється, що за зруйнованими уламками начебто попередньо встановлено модель безпілотника – "Бобер". Дальність його польоту сягає 1000 км.

Дрони атакували Ахтубінськ

До слова, в ніч проти 21 листопада росіяни скаржились на вибухи в Ростовській області. Там лунали сирени тривоги і повідомлялося про роботу ППО.

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