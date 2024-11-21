БпЛА атаковали Ахтубинск в России (видео)

На видео от очевидцев видны полеты дронов, слышна стрельба и заметны взрывы.

Беспилотники атаковали Ахтубинск Астраханской области России 21 ноября. В регионе звучали стрельба и взрывы.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Россияне заявили об утренней атаке дронами на Ахтубинск. Там звучали сирены воздушной тревоги. Местные жители и губернатор региона сообщали о работе ПВО.

Местные власти рекомендовали жителям города оставаться дома.

Российские паблики утверждают о якобы сбитии двух беспилотников в небе. На видео от очевидцев видны полеты этих дронов, слышна стрельба и заметны взрывы.

В телеграм-каналах сообщается, что по разрушенным обломкам якобы предварительно установлена модель беспилотника — "Бобер". Дальность его полета достигает 1000 км.

Дроны атаковали Ахтубинск

К слову, в ночь на 21 ноября россияне жаловались на взрывы в Ростовской области. Там звучали сирены тревоги и сообщалось о работе ПВО.

Читайте также: