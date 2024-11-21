БпЛА атаковали Ахтубинск в России (видео)

На видео от очевидцев видны полеты дронов, слышна стрельба и заметны взрывы.
Беспилотники атаковали Ахтубинск Астраханской области России 21 ноября. В регионе звучали стрельба и взрывы.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Россияне заявили об утренней атаке дронами на Ахтубинск. Там звучали сирены воздушной тревоги. Местные жители и губернатор региона сообщали о работе ПВО.
Местные власти рекомендовали жителям города оставаться дома.
Российские паблики утверждают о якобы сбитии двух беспилотников в небе. На видео от очевидцев видны полеты этих дронов, слышна стрельба и заметны взрывы.
В телеграм-каналах сообщается, что по разрушенным обломкам якобы предварительно установлена модель беспилотника — "Бобер". Дальность его полета достигает 1000 км.
К слову, в ночь на 21 ноября россияне жаловались на взрывы в Ростовской области. Там звучали сирены тревоги и сообщалось о работе ПВО.
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