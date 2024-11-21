В Кривом Роге произошли взрывы

Местные власти сообщили о ракетной атаке.
В четверг, 21 ноября, в Кривом Роге Днепропетровской области было слышно взрывов. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили местные медиа и мониторинговые чаты.
"В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.
Впоследствии взрывы в городе подтвердил и глава МВА Александр Вилкул.
"Взрывы в городе. Ракетная атака. Возможны еще выходы. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих родных", — подчеркнул он.
Отметим, что с 10:17 на Днепропетровщине раздаются сирены. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
Напомним, утром 21 ноября в Днепре произошли взрывы. В частности, враг ударил по городу межконтинентальной баллистической ракетой, запущенной из Астраханской области.
Читайте также:
- Утром РФ атаковала баллистикой, "Кинжалом" и крылатыми ракетами: куда ударил враг и сбившая ПВО
- Ракетный удар по Днепру: изуродован Центр реабилитации инвалидов
- ВСУ могут начать отступление от важного города в Донецкой области: детали от военного эксперта