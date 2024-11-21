В Кривом Роге произошли взрывы

В четверг, 21 ноября, в Кривом Роге Днепропетровской области было слышно взрывов. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные медиа и мониторинговые чаты.

"В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.

Впоследствии взрывы в городе подтвердил и глава МВА Александр Вилкул.

"Взрывы в городе. Ракетная атака. Возможны еще выходы. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих родных", — подчеркнул он.

Отметим, что с 10:17 на Днепропетровщине раздаются сирены. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Напомним, утром 21 ноября в Днепре произошли взрывы. В частности, враг ударил по городу межконтинентальной баллистической ракетой, запущенной из Астраханской области.

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