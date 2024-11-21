Польша поднимала истребители из-за атаки РФ по Украине

Отмечается, что оперативный командующий Вооруженными силами задействовал все имеющиеся силы и средства.

В Польше 21 ноября поднимали в воздух истребители для защиты воздушного пространства страны во время российской атаки по Украине.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

"В связи с очередной атакой Российской Федерации на объекты, расположенные, в частности, на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзническая авиация", – говорится в заявлении.

Отмечается, что оперативный командующий Вооруженными силами задействовал все имеющиеся силы и средства. Были задействованы дежурные истребительные пары, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вышли на самое высокое состояние готовности.

В ОК отметили, что принятые меры направлены на обеспечение безопасности на прилегающих к угрожающим территориям.

Командование контролирует ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию.

Напомним, во время массированной российской атаки по Украине 17 ноября Польша также поднимала в воздух свою и союзническую авиацию.

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