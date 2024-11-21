Польща підіймала винищувачі через атаку РФ по Україні

Зазначається, що оперативний командувач Збройних сил задіяв усі наявні сили та засоби.

У Польщі 21 листопада підіймали в повітря винищувачі для захисту повітряного простору країни під час російської атаки по Україні.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"У зв’язку з черговою атакою Російської Федерації на об'єкти, розташовані, зокрема, на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська та союзницька авіація", – йдеться в заяві.

Зазначається, що оперативний командувач Збройних сил задіяв усі наявні сили та засоби. Були задіяні чергові винищувальні пари, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки вийшли на найвищий стан готовності.

В ОК зауважили, що вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях.

Командування контролює ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування.

Нагадаємо, під час масованої російської атаки по Україні 17 листопада Польща також піднімала в повітря свою та союзницьку авіацію.

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