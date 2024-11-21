Налоги в Украине: сколько придется платить ФЛПам третьей группы

Единый налог для 3-й группы ФЛП составляет 3% или 5% от суммы дохода каждого квартала.

Физические лица-предприниматели третьей группы единого налога уплачивают несколько видов налогов. К ним относятся единый налог, ЕСВ и военный сбор.

Об этом пишет "24 Канал".

ФЛП 3-й группы должен платить единый налог. Он составляет 3 или 5% от суммы дохода каждого квартала.

Уровень ставки единого налога может быть разным:

если ФЛП является налогоплательщиком, то на текущий год она составляет 3%

если же ФЛП не является плательщиком НДС, то ставка — 5% от суммы дохода

Поэтому если лицо избирает такой вид налога, ему необходимо дополнительно зарегистрироваться плательщиком НДС.

Также физические лица-предприниматели должны уплачивать единый социальный взнос. Он составляет 22% от минимальной заработной платы. Поскольку в 2024 году минимальный размер зарплаты в Украине – 8 000 гривен, то ЕСВ составляет 1 760 гривен.

Кроме этого, ФЛП 3-й группы по единому налогу также должен уплачивать и военный сбор.

Это происходит независимо от того, является физическое лицо-предприниматель наемным работником или нет. В качестве наемного работника физическое лицо будет уплачивать 5% военного сбора, а в качестве ФЛП 3-й группы единого налога — 1% от дохода.

Напомним, 10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект о повышении налогов. В частности, для части украинцев военный сбор вырастет от 1,5 до 5%. За что и сколько теперь будет платить каждый украинец и бизнес – читайте на ТСН.ua.

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