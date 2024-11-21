Северная Корея передала России свои самые современные артсистемы – BI

Северная Корея, вероятно, начала поставлять России свои артиллерийские системы "Коксан" для использования в войне против Украины. Артиллерия остается ключевым элементом на поле боя, и такие поставки могут оказать существенное влияние на ход боевых действий.

По данным Business Insider, Пхеньян передал Москве значительное количество артиллерийских орудий, в дополнение к тысячам северокорейских солдат, которые уже участвуют в боевых действиях на стороне России.

Недавно в социальных сетях появились фотографии, на которых видна транспортировка северокорейских 170-мм самоходных гаубиц "Коксан" по железной дороге через территорию России. Факт передачи 170 мм систем впоследствии подтвердили западные СМИ со ссылкой на южнокорейскую разведку, заявившую, что Пхеньян также передал России 240 мм реактивные системы залпового огня.

КНДР передала России САУ "Коксан" / Фото: Фото из социальных сетей

Эксперт Кан Касапоглу из Hudson Institute отметил, что "170-мм и 240-мм системы являются одними из самых мощных в распоряжении Северной Кореи". По его словам, "Коксан" имеет радиус действия до 60 км и способен выпустить четыре снаряда в минуту, а затем один снаряд каждые три минуты.

"Она предназначена для стрельбы из защищенных зон и перемещения для перезарядки. В арсенале Пхеньяна есть сотни орудий "Коксан", и он может позволить себе отправить значительное их количество в Россию", — добавил он.

САУ "Коксон" / Фото: uk.wikipedia

Система "Коксан" впервые была представлена в 1978 году, а ее модернизированная версия появилась в 1989 году. Согласно данным Центра стратегических и международных исследований, это наиболее дальнобойная артиллерийская система Северной Кореи, которая может поражать целые обломочно-фугасные снаряды на расстоянии до 40 км и ракетные боеприпасы до 60 км. Несмотря на высокую дальность действия, "Коксан" уступает американскому HIMARS с ракетами GMLRS.

Северная Корея владеет обширным арсеналом артиллерийских систем, большинство из которых являются копиями советских образцов. По данным разведывательного управления обороны США, северокорейская артиллерия известна своей надежностью и простотой в обслуживании, что обеспечивает ее эффективное использование даже в сложных условиях.

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Артиллерия остается ключевым оружием обеих сторон в войне. В Украине она получила название "король войны", хотя нехватка боеприпасов остается серьезной проблемой для Киева. Москва пополняет свои арсеналы значительными поставками снарядов и ракет из Северной Кореи.

Эксперт Кан Касапоглу отмечает, что пока неясно, будут ли северокорейские артиллерийские установки поддерживать российские войска напрямую, или их используют подразделения КНДР, дислоцированные в Курской области России. Согласно оценкам США, в этом регионе находится более 11 000 северокорейских военных, действующих в составе российских сил.

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Также в издании сообщили, что северокорейские военные уже принимают участие в боевых действиях против украинских сил, в том числе совершая артиллерийские обстрелы. НАТО рассматривает вовлечение Пхеньяна в конфликт как "значительную эскалацию" войны, которая длится более 1000 дней.

Напомним, что в ответ на эти события президент США Джо Байден снял ограничение на использование Украиной ракет большей дальности для ударов по целям в России, что стало существенным изменением политики.