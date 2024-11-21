У Кривому Розі сталися вибухи

Місцева влада повідомила про ракетну атаку.
У четвер, 21 листопада, у Кривому Розі Дніпропетровської області було чути вибухів. В регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили місцеві медіа та моніторингові чати.
"У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Згодом вибухи в місті підтвердив і очільник МВА Олександр Вілкул.
"Вибухи у місті. Ракетна атака. Можливі ще виходи. Дотримуйтесь правил безпеки, бережіть себе та своїх рідних", - наголосив він.
Зауважимо, що від 10:17 на Дніпропетровщині лунають сирени. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Нагадаємо, зранку 21 листопада у Дніпрі сталися вибухи. Зокрема, ворог вдарив по місту міжконтинентальною балістичною ракетою, яку було запущено із Астраханської області.
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