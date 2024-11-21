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У Кривому Розі сталися вибухи

У Кривому Розі сталися вибухи

Вибух. / Фото: ДСНС

Місцева влада повідомила про ракетну атаку.

У четвер, 21 листопада, у Кривому Розі Дніпропетровської області було чути вибухів. В регіоні оголошено повітряну тривогу. 

Про це повідомили місцеві медіа та моніторингові чати. 

"У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Згодом вибухи в місті підтвердив і очільник МВА Олександр Вілкул.

"Вибухи у місті. Ракетна атака. Можливі ще виходи. Дотримуйтесь правил безпеки, бережіть себе та своїх рідних", - наголосив він.

Зауважимо, що від 10:17 на Дніпропетровщині лунають сирени. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо, зранку 21 листопада у Дніпрі сталися вибухи. Зокрема, ворог вдарив по місту міжконтинентальною балістичною ракетою, яку було запущено із Астраханської області.

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