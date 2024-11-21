На Марсе нашли признаки жизни: что говорят ученые

Марсоход NASA Perseverance совершил важное открытие, обнаружив в кратере Езеро органические молекулы.

Об этом сообщило издание Space.

Эти соединения, основой которых является углерод, вызвали новую волну дискуссий в научном сообществе. Некоторые ученые предполагают, что это может свидетельствовать о возможном существовании жизни на Красной планете в прошлом или даже сейчас.

Органические молекулы были обнаружены с помощью инструмента SHERLOC, использующего ультрафиолетовую люминесценцию и романовскую спектроскопию. Эти методы позволяют анализировать молекулярную структуру и выявлять потенциально органические вещества. Однако, как отмечает Кен Фарли из NASA, существует риск ложноположительных результатов.

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Кратер Езеро, где обнаружили эти молекулы, миллиарды лет назад содержал озеро, что создавало благоприятные условия для микробной жизни. Несмотря на суровые условия на Марсе, некоторые ароматические соединения смогли сохраниться.

Недавно опубликованное исследование выдвинуло альтернативное объяснение сигналам, обнаруженным марсоходом Perseverance. Ученые предположили, что молекулы, которые раньше могли свидетельствовать о наличии органических соединений, действительно могут происходить от неорганических веществ. В частности, сигналы могли быть вызваны ионами цезия в дефектах фосфата и силиката, сохранившихся от древних потоков магмы.

Ева Шиллер, соавтор этого исследования и эксперт из Массачусетского технологического института, отмечает, что различные химические соединения могут иметь схожие характеристики, что затрудняет правильную интерпретацию данных, полученных марсоходом. Ароматические молекулы, часто встречающиеся в биологических соединениях, таких как аминокислоты и пигменты, являются важным индикатором для ученых. Однако, по мнению Шиллера, их обнаружение не является прямым доказательством биологического происхождения.

Для более точного анализа таких неоднозначных результатов, по ее мнению, необходимо доставить образцы горных пород с Марса на Землю. Однако Фарли и Шеллер считают, что даже если на красной планете будут обнаружены органические молекулы, это еще не означает, что на Марсе когда-то существовала жизнь. Те же молекулы могут образовываться и в результате небиологических процессов.

Напомним, первые исследования почвы с темной стороны Луны раскрыли новые факты.

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