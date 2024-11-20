SpaceX испытала ракету Starship: за полетом наблюдали Маск и Трамп

Компания SpaceX, основанная американским миллиардером Илоном Маском, успешно провела очередное испытание ракеты-носителя Starship в Техасе, США.

Об этом сообщила компания SpaceX в пресс-релизе.

Подъем ракеты произошел с площадки Starbase с помощью всех 33 двигателей Raptor.

Во время испытания SpaceX надеялась повторить успех предварительного запуска, когда первую степень ракеты удалось поймать с помощью специальных конструкций на башне. Однако после обособления первой ступени ракета перешла к обратному разгону для возвращения на место запуска, однако автоматическая система обнаружила, что стартовая башня не способна поймать ракету. Как результат, первая степень была направлена на мягкое приземление в Мексиканском заливе.

Watch Starship's sixth flight test https://t.co/acpdO2brbP — SpaceX (@SpaceX) November 16, 2024

Starship успешно выполнил очередной подъем, выйдя на запланированную траекторию. В космосе корабль активировал один из двигателей Raptor, подтвердив готовность к проведению деорбитального маневра, необходимого для предстоящей полноценной орбитальной миссии. Аппарат безопасно вошел в атмосферу, выполнил маневр опрокидывания, приземления и мягкого приводнения в Индийском океане.

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Избранный президент США Дональд Трамп лично посетил запуск.

"Я отправляюсь в большой штат Техас, чтобы наблюдать за запуском крупнейшего объекта, когда-либо поднимавшегося не только в космос, но и просто отрывающегося от земли", — написал Трамп в соцсети X.

Напомним, гражданский самолет преодолел звуковой барьер и побил несколько рекордов.

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